Wola Zabierzowska dostała nowoczesne boisko. Obiekt testowano podczas rodzinnego pikniku [ZDJĘCIA]

Sobotnie wydarzenie skusiło bardzo dużo mieszkańców. Nie zabrakło różnorodnych konkursów, prezentacji artystycznych, animacji dla dzieci oraz oczywiście testowania nowego sportowego obiektu, który powstał przy Domu Kultury.

Inwestycja kosztowała 387,8 tys. zł. Boisko przeszło modernizację gruntowną. Przede wszystkim – wymieniono starą, asfaltową nawierzchnię obiektu, na bezpieczną, z poliuretanu. Zamontowano także piłkochwyty, zestaw do koszykówki, bramki do piłki nożnej, słupki i siatkę do piłki siatkowej.

Część kosztów przedsięwzięcia pokryło dofinansowanie (109,3 tys. zł) z wojewódzkiego programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno- sportowa – MIRS”. Pozostałe pieniądze wyłożyła gmina Niepołomice.