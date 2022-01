WOŚP w powiecie myślenickim zebrała już prawie 193 tys. zł! I to nie koniec

Sztab w Sułkowicach zebrał 20 639 zł 62 gr. a najmniejszy sztab w Krzywaczce - 14 432 zł 91 gr. Ten ostatni liczył 19 wolontariuszy, a byli to uczniowie ósmych klas ze szkoły w Krzywaczce. To jedyna wieś w powiecie, która co roku zakłada sztab WOŚP.

Razem daje to prawie 193 tys. zł ze sztabów w powiecie myślenickim!

Kwota myślenickiego sztabu będzie powiększona o dochód z licytacji dla WOŚP, które jeszcze trwają na Allegro.

Już teraz wartość licytowanych tam przedmiotów to ponad 8 tys. zł. a większość z nich będzie licytowana jeszcze przez 6 dni, ceny więc ciągle mogą być przebijane.

Obecnie największa kwotę licytujący oferuje za wycieczkę do Sejmu dla dwóch osób na zaproszenie posła Aleksandra Miszalskiego.