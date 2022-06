Woźniak: Możemy wspólnie wybić Rosji z głowy imperialne ambicje. Musimy zrealizować dobry plan całkowitej rezygnacji z rosyjskich surowców

Bezpłatnie zarejestruj się na Forum Przedsiebiorców w Krakowie.

- Panie ministrze, jak to się stało, że jako pierwszy w Polsce, a zapewne i w Europie, zaczął pan nas wszystkich - mam na myśli Europejczyków - ostrzegać przed uzależnieniem od surowców energetycznych z Rosji i czynić starania, by się uniezależnić?

- By to wyjaśnić, muszę się cofnąć do roku 1998, kiedy trafiłem do zespołu doradców ówczesnego premiera Jerzego Buzka, kierowanego przez Wojciecha Arkuszewskiego. Znalazłem się tam z powodu rolnictwa.

- Pan się zna na rolnictwie?

- Nie. Ale znam się na rynkach rolnych. Na początku polskich przemian byłem m.in. przez dwa lata etatowym doradcą ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Ów resort żył wówczas w przekonaniu, że w Polsce dotkliwie brakuje żywności. Szybko wykazałem, że to jest nieprawdą. Na przednówku 1990 r. zrobiliśmy przegląd zakładów zbożowych i okazało się, że wszystkie raporty o krajowych zapasach, jakie oficjalnie spływały do ministerstwa, były nieprawdziwe. Zamiast deficytu mieliśmy nadwyżkę zbóż paszowych i konsumpcyjnych – znacznie powyżej popytu krajowego. Zbadaliśmy potem pod tym samym kątem rynki masła, mięsa, wszystkiego co służy do zaopatrzenia rynku w żywność. I wszędzie wyszły nadwyżki.