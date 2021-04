Wpadł poszukiwany dwoma listami gończymi mieszkaniec powiatu krakowskiego. Odsiedzi zaległe kary, a czeka go też nowa

Od ponad czterech miesięcy 22-latka z powiatu krakowskiego szukali policjanci. Zostały wydane za nim dwa listy gończe i dwa zarządzenia o poszukiwaniach.

Pierwszy list gończy został wydany w listopadzie ubiegłego roku przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, w celu doprowadzenia go do zakładu karnego, po wyroku skazującym go za kradzież rozbójniczą i zniszczenie mienia. Otrzymał karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Drugi list gończy wydany cztery miesiące później, przez Prokuraturę Rejonową w Wieliczce do sprawy narkotykowej, w toku której zastosowano wobec 22-latka tymczasowe aresztowanie. W międzyczasie prokurator wydał też za mężczyzną dwa zarządzenia o poszukiwaniach za niezatrzymanie się do kontroli drogowych