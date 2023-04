Wrócił do domu, a tu ruina. Sąsiedzka super akcja mieszkańców Skotnik dla pozbawionego domu bociana

Stary komin w podkrakowskich Skotnikach, na którym od ponad 25 lat mieściło się bocianie gniazdo, został rozebrany.

Co się stało?

Wiekowy komin, na którym mieszkała bociania rodzina, zawalił się pod wpływem wiatru. Nikomu się nic nie stało, ale boćki straciły swój dom. Bociania rodzina mieszkała tutaj i wychowywała kolejne pokolenia bocianów od prawie 30 lat.

Bocian, który właśnie powrócił do domu, zamiast swojej miejscówki, zastał ruiny. Zdezorientowany, biedny ptak błąkał się po okolicy, wypatrując miejsca, które nadawałoby się na nowe gniazdo. Bociany zbierały patyki, usiłując mościć się to na słupach wysokiego napięcia, to na kominach okolicznych domów, co było niebezpieczne i dla ptaków, i dla mieszkańców.

Poruszeni tragiczną sytuacją pozbawionej domu bocianiej rodziny, mieszkańcy Skotnik zaalarmowali urzędników, w tym Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, aby wydali pozwolenia na budowę platformy na nowe gniazdo dla bocianiej rodziny ze Skotnik.