Wrocimowice. Krowy-uciekinierki wróciły do zagrody. To było prawie jak western

Jak się okazało, krowy daleko nie uciekły. Znajdowały się na pograniczu wsi Pamięcice (gm. Pałecznica) i Górka Kościejowska (gm. Racławice), około pięciu kilometrów od „domu”.

- Tak, jak przypuszczaliśmy, schroniły się w niewielkim zagajniku – mówi właściciel zwierząt Jacek Tondos.

Krowy-uciekinierki udało się zlokalizować dzięki dronom. Najpierw, w niedzielę rano, na tropy zwierząt natrafił Artur Król z Gruszowa. Następnie dokładne miejsce ich pobytu udało się ustalić dzięki Romanowi Kapuścińskiemu z brzeskiej grupy poszukiwawczej, który dysponował dronem z kamerą termowizyjną.

Problem polegał jednak na tym, że zwierzęta wcale nie miały zamiaru wracać do zagrody. Były zestresowane, agresywne i nie dawały się złapać. Należało je zatem uśpić co też nie było poste, bo należało w tym celu podejść do nich na odległość około 20 metrów. Ostatecznie wszystkie sztuki uśpił lekarz weterynarii z okolic Bochni, proszący o zachowanie anonimowości. Przy czym ostatnią, czwartą krowę, złapał na… lasso Jarosław Bilski z Łętkowic. Wszystko odbyło się zatem prawie jak w westernie. Gdy krowy już grzecznie spały, zostały przetransportowane ciągnikiem pod właściwy adres.