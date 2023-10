Wróg po śmierci przestawał być wrogiem. Cmentarze wojenne z I wojny to świadkowie historii i pięknie położone miejsca, zobacz

Architektoniczne perełki

Cmentarze z I Wojny Światowej to nie tylko interesujące zabytki architektoniczne, przypominające o szacunku wobec poległych, to także pomniki będące swoistym świadectwem minionych lat oraz atrakcja dla turystów odwiedzających te miejsca. Często pięknie dopracowana architektura harmonijnie łączy się z malowniczym położeniem; na wzgórzu, z widokiem na całą okolicę.

Na terenie Galicji podczas I wojny światowej, od 1915 r., kiedy to został utworzony przez austriackie Ministerstwo Wojny IX Wydział Grobów Wojennych, działający w okolicach, gdzie wcześniej miały miejsce intensywne walki, w sumie zorganizowano ok. 400 różnej wielkości cmentarzy wojennych.

Martwi - wszyscy równi

Starannie zaprojektowane

Niekiedy cmentarzom wojennym nadawano formę parku. Widoczna po dziś dzień jest dbałość o to, by cmentarz dobrze harmonizował z otoczeniem, by estetycznie wpisywał się w okoliczną zieleń i naturalne ukształtowanie terenu.

Wplecione w sieć szlaków turystycznych i oznakowań, pozwalają wędrowcom na łatwe odnalezienie i chwilę refleksji.