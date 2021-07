Wsie jak z obrazka, czyli Gruszów i Kornatka. Nowatorskie i piękne

Kornatka otrzymała wyróżnienie w kategorii „Najpiękniejsza Małopolska Wieś”, a Gruszów w kategorii „Nowatorska Małopolska Wieś”. Obydwa te przymioty pasują zarówno do jednej, jak i do drugiej. Kto choć raz był w Gruszowie i spoglądał na niego ze znajdującej się tam platformy widokowej wie, że to jedna z piękniej położonych wsi w regionie. Widać stąd nie tylko Gruszów, ale Grodzisko i Mogielicę, a w sprzyjających warunkach nawet Tatry.

Z kolei Kornatce nie można odmówić miana nowatorskiej wsi, choćby dlatego, że sołectwo ma swój profil na Facebooku, a prąd dla miejscowej szkoły wytwarzany jest z energii słonecznej dzięki panelom fotowoltaicznym zamontowanym na dachu placówki.