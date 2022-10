Wspaniałe stulecie odc. 138. Zdrada Hatice. Streszczenie odcinka [04.11.22]

Wspaniałe stulecie odcinek 138. Streszczenie

Sułtanka Hatice chce się pozbyć Nigar z haremu, ale Hürrem skutecznie jej w tym przeszkadza. Ostatecznie zapada decyzja, że to sułtan zdecyduje o przyszłości kochanki Ibrahima paszy. Do Konstantynopola dociera wieść, że Ibrahim kazał tytułować się sułtanem. Wojska Sulejmana dołączają do wojsk Ibrahima paszy. Sułtan wyraźnie odsuwa się od wielkiego wezyra. Ma do niego pretensje o zdradę Hatice i bezprawne używanie tytułu sułtana.