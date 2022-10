Wspaniałe stulecie odc. 139. Iskender zostanie zabity. Streszczenie odcinka [07.11.22]

Wspaniałe stulecie odcinek 139. Streszczenie

Konflikt między Ibrahimem a Iskenderem Çelebim nasila się. W obliczu poważnych oskarżeń, kierowanych wobec Iskendera, sułtan postanawia postawić go przed trybunałem wojskowym. Gülszach przypadkiem dowiaduje się, kim naprawdę jest Firuze. Zanim udaje jej się przekazać tę wiadomość Hürrem, zostaje wtrącona do lochu. Sąd wojskowy postanawia stracić Iskendera Çelebiego, a sułtan zatwierdza tę decyzję. W nocy ogarniają go wielkie wyrzuty sumienia. Gülszach, namówiona przez Nigar, postanawia zamordować sułtankę Hatice.