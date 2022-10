Wspaniałe stulecie odc. 142. Mustafa rani Mehmeta. Streszczenie odcinka [10.11.22]

Wspaniałe stulecie odcinek 142. Streszczenie

Hatice wciąż odtrąca Ibrahima i nie potrafi wybaczyć mu zdrady. Podczas pojedynku Mustafa rani Mehmeta. Sułtan nie może oprzeć się urodzie Firuze i zaprasza ją do alkowy. Hürrem rozpacza, kiedy dowiaduje się, że sułtan nie zrezygnował z faworyty. Nigar proponuje Hürrem, by wysłała Firuze do alkowy księcia Mehmeta. Sułtanka przystaje na tę propozycję i dowiaduje się prawdy o Firuze.