Wspaniałe stulecie odc. 147. Helena ma kłopoty. Streszczenie odcinka [18.11.22] redakcja

Ojciec Heleny ma wątpliwości co do Abbasa. Co postanowi zrobić? Tymczasem Hürrem rozmawia z Mihrimah. Co każe jej zrobić? Przeczytaj poniższe streszczenie 147. odcinka Wspaniałego stulecia!