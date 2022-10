Wspaniałe stulecie odc. 148. Próba odzyskania miłości. Streszczenie odcinka [21.11.22]

Wspaniałe stulecie odcinek 148. Streszczenie

Nigar ma zostać wydana za mąż za jednego z kupców. Mihrimah buntuje się przeciwko Firuze, co bardzo niepokoi Hürrem i budzi gniew sułtana. Sulejman przyjmuje posłów od króla Francji. Hatice namawia Firuze, by nakłoniła sułtana do spędzenia z nią czwartkowej nocy, dotychczas zarezerwowanej wyłącznie dla sułtanek. Hürrem nakłania Nigar, by spróbowała odzyskać miłość Ibrahima.