Wspaniałe stulecie odc. 152. Ibrahim spotyka córkę. Streszczenie odcinka [05.12.22]

Wspaniałe stulecie odcinek 152. Streszczenie

Ibrahim pasza poznaje imię swojej córki - Kader, czyli przeznaczenie. Rozpoczyna się spór między paszą a Hatice o to, co ma się stać z dziewczynką. Hürrem niepokoi się, że książę Mehmet poświęca zbyt wiele czasu jednej z nałożnic, Klarze. Ibrahim wreszcie spotyka się ze swoją córką. Do stolicy przybywa Barbarossa.