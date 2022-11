Wspaniałe stulecie odc. 153. Mustafa zostaje ojcem. Streszczenie odcinka [06.12.22]

Wspaniałe stulecie odcinek 153. Streszczenie

Na świat przychodzi syn księcia Mustafy. Sułtan przyjeżdża do Manisy, by zobaczyć wnuka. Hatice jest zazdrosna o to, że Ibrahim spędza więcej czasu ze swą nieślubną córką niż dwojgiem ich wspólnych dzieci. Mihrimah ukradkiem spotyka się z Yahyą.