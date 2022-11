Wspaniałe stulecie odc. 159. Ibrahim wypowiada wojnę. Streszczenie odcinka [14.12.22] redakcja

Sulejman dowiaduje się, co bez jego wiedzy robi Ibrahim. O co zacznie go podejrzewać? Co będzie chciała zrobić Nigar po porwaniu córki? Koniecznie przeczytaj streszczenie 159. odcinka Wspaniałego stulecia!