Wspaniałe stulecie odc. 162. List dla szpiega. Streszczenie odcinka [19.12.22]

Wspaniałe stulecie odcinek 162. Streszczenie

Do pałacu księcia Mustafy w Manisie przychodzi handlarka, która okazuje się dostarczycielką listów dla szpiega sułtanki Hurrem. Mahidevran próbuje schwytać szpiega, który ukrywa się w pałacu. Podejrzenie pada na Dianę. Syn sędziego Ebusuuda trafia do lochu. Sułtan odwiedza Yahyę efendiego z prośbą, by ten wyjaśnił mu znaczenie snu z udziałem Mustafy i Ibrahima. Hurrem proponuje Ibrahimowi zawieszenie broni i chce się z nim spotkać w odludnym miejscu. Ibrahim przyjmuje zaproszenie.