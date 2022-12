Wspaniałe stulecie odc. 166. Żądanie przerwania ciąży. Streszczenie odcinka [23.12.22] redakcja

Książę Sulejman zaczyna mieć problemy zdrowotne. Mihrimah jest zła. Próbuje namówić brata do strasznego czynu. Co on na to? Przeczytaj poniższe streszczenie 166. odcinka Wspaniałego stulecia!