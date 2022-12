Wspaniałe stulecie odc. 178. Zamach na sułtana i wojna. Streszczenie odcinka [12.01.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 178. Streszczenie

Na targu dochodzi do nieudanego zamachu na sułtana. Sułtanka Szach przeprowadza się do pałacu swojej siostry, która razem z dziećmi musiała wyjechać do Manisy. Sułtan wyrusza na wojnę. Zgodnie z jego decyzją najstarszy z książąt Mustafa, nie bierze udziału w wyprawie. Ojciec nie przydziela mu również żadnego stanowiska w stolicy.