Wspaniałe stulecie odc. 181. List miłosny do zmarłego. Streszczenie odcinka [17.01.23] redakcja

Hatice jest w szoku, gdy znajduje list miłosny zaadresowany do Ibrahima paszy, który już nie żyje. Kto go napisał? Okazuje się, że może być to kolejna intryga. A kto przyjedzie do pałacu? Przeczytaj poniższe streszczenie 181. odcinka Wspaniałego stulecia!