Wspaniałe stulecie odc. 183. Dziwna przypadłość Hürrem. Streszczenie odcinka [19.01.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 183. Streszczenie

Podstępnie wywabiona z seraju sułtanka Hürrem jedzie do marmurowego pałacu, gdzie czeka na nią Hatice wraz z guślarką Salihą. Hürrem traci przytomność i nie pamięta, co się wydarzyło. Na jej skórze pojawiają się dziwne plamy. Medycy uważają, że to objaw zgryzoty. Sułtan Sulejman skarży się na bezsenność. Dręczy go sumienie po śmierci Ibrahima.