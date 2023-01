Wspaniałe stulecie odc. 184. Rzucenie uroku na Hürrem. Streszczenie odcinka [20.01.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 184. Streszczenie

Hürrem jest wyczerpana, męczą ją zwidy i bezsenność. Od Nigar dowiaduje się, że rzucono na nią urok. Rüstem pasza odkrywa, że duża część majątku nieżyjącego Ibrahima paszy nigdy nie wróciła do państwowego skarbca. Sułtan każe rozpocząć poszukiwania ukrytego złota. Książę Mustafa pomaga pięknej genuence Gabrieli. Sulejman nie pozwala Hatice na powrót do jej pałacu, który wciąż zajmuje sułtanka Szach. Rüstem odnajduje list miłosny napisany przez Mihrimah do Bali beja.