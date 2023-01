Wspaniałe stulecie odc. 190. Hatice chce się zabić. Streszczenie odcinka [30.01.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 190. Streszczenie

Książę Mustafa wyrusza z wojskiem na wschód, by stracić Piri paszę. Złoto Ibrahima paszy ukrywane przez sułtankę Hatice trafia do państwowego skarbca. Rüstem pasza zabiera do siebie z tawerny Greczynkę Oliwię, która przypomina mu jego młodszą siostrę. Sułtan postanawia wydać Hatice za Hüsreva paszę. Sułtanka grozi, że targnie się na swoje życie.