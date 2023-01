Wspaniałe stulecie odc. 199. Porwanie przez korsarzy. Streszczenie odcinka [10.02.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 199. Streszczenie

Sułtanka Hatice każe śledzić Nigar - w poszukiwaniu grobu zamordowanego Ibrahima paszy. Jeden z kupców prosi księcia Mustafę, by pomógł ratować jego syna, którego porwali korsarze. Książę zamierza wypłynąć w morze, mimo surowego zakazu sułtana. Sułtanka Şah zostaje napadnięta w drodze do sułtana. Mimo to udaje jej się opowiedzieć władcy o długu i intrydze Hürrem. Rozgniewany Sulejman wzywa żonę do Edirne i postanawia ją ukarać.