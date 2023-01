Wspaniałe stulecie odc. 201. Chęć zabicia wielkiego wezyra. Streszczenie odcinka [14.02.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 201. Streszczenie

Hürrem wzywa do siebie męża sułtanki Şah, Lütfü paszę, i zdradza mu jej sekret, licząc na to, że skłóci małżonków. Rüstem robi wszystko, żeby ożenić się z Mihrimah. Zakochana w Bali beju młoda sułtanka nawet nie chce o tym słyszeć. Błaga ojca o zgodę na wyjazd i odwiedziny u matki. Sułtanka Şah postanawia pozbyć się wielkiego wezyra, aby to jej mąż zajął jego stanowisko.