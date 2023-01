Wspaniałe stulecie odc. 202. Fikcyjne małżeństwo. Streszczenie odcinka [15.02.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 202. Streszczenie

Afife hatun wstawia się u sułtana za sułtanką Hürrem i prosi, by przez wzgląd na dzieci pozwolił żonie wrócić do Konstantynopola. Książę Mustafa wbrew zakazowi wyrusza na morze, by rozprawić się z korsarzem, synem słynnego Vasco da Gamy. Sułtan dowiaduje się, że małżeństwo Hatice jest fikcją, a jego siostra nawet nie żyje z nowym mężem pod jednym dachem. Hürrem mówi Mihrimah o swojej decyzji w sprawie Hüsreva paszy.