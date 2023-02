Wspaniałe stulecie odc. 205, 206, 207. Ślub staje pod znakiem zapytania. Przeczytaj streszczenia kolejnych odcinków 21.02.23 an

205. odcinek Wspaniałego stulecia będzie można obejrzeć w poniedziałek 20 lutego. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP1 o godzinie 14:00. Odcinek potrwa około 45 minut. Wspaniałe stulecie Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Nigar próbuje uświadomić Rüstemowi, że Mihrimah go nie kocha i zostaje pobita przez męża. Tymczasem sułtanka Şah za namową Mahidevran rozpuszcza plotkę, jakoby Rüstem pasza był zadżumiony. Ślub staje pod znakiem zapytania, do czasu, kiedy wątpliwości rozwieje sułtański medyk. Sulejman zabrania Bali bejowi spotykać się z piękną Silvią. Hürrem donosi sułtance Şah, że Lütfü pasza zdradzał ją ze służącą. Co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach "Wspaniałego stulecia"? Sprawdź.