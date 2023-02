Wspaniałe stulecie odc. 205. Budowa wspaniałego meczetu. Streszczenie odcinka [20.02.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 205. Streszczenie

Hürrem wysyła do pałacu sułtanki Şah piękną służącą, która ma uwieść Lütfü paszę. Trwa budowa meczetu sułtanki Hürrem, nad którą pieczę sprawuje architekt Sinan. Sulejman razem z księciem Mehmetem wyjeżdża do Bursy na spotkanie z Mustafą. Podczas polowania udziela najstarszemu synowi ostrej reprymendy, zaś młodszego wyraźnie faworyzuje. Bali bej spotyka się z piękną Silvią. Zazdrosna Mihrimah każe go śledzić.