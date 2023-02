Wspaniałe stulecie odc. 213. Nowy wielki wezyr. Streszczenie odcinka [02.03.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 213. Streszczenie

Sułtanka Şah przez wzgląd na swoją córkę prosi sułtana, by darował Lütfü paszy życie. Zdymisjonowany wielki wezyr zostaje wygnany ze stolicy. Wbrew oczekiwaniom Hürrem, nowym wielkim wezyrem nie zostaje Rüstem, lecz Sulejman pasza. Trwają przygotowania do wyprawy na Europę. Barbarossa wyrusza do Manisy po księcia Mustafę. Sułtan ogłasza najstarszemu synowi swoją decyzję: na czas wojny ma on zarządzać stolicą, a po niej objąć we władanie Amasyę. W Manisie, najważniejszej prowincji imperium, ma go zastąpić Mehmet.