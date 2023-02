Wspaniałe stulecie odc. 214. Książę Selim choruje. Streszczenie odcinka [03.03.23]

NOWE Wspaniałe stulecie odc. 216. Czy Hürrem została porwana? Streszczenie odcinka [07.03]

Bali bej martwi się o Hürrem. Nadal nie wiadomo, co się z nią stało. Tymczasem do pałacu wraca strażnik. Co przekaże władcy? Przeczytaj poniższe streszczenie...