Wspaniałe stulecie odc. 216. Czy Hürrem została porwana? Streszczenie odcinka [07.03.23] redakcja

216. odcinek Wspaniałego stulecia będzie można obejrzeć we wtorek 7 marca. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP1 o godzinie 14:00

Bali bej martwi się o Hürrem. Nadal nie wiadomo, co się z nią stało. Tymczasem do pałacu wraca strażnik. Co przekaże władcy? Przeczytaj poniższe streszczenie 216. odcinka "Wspaniałego stulecia".