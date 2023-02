Wspaniałe stulecie odc. 217. Hatice popełnia samobójstwo. Streszczenie odcinka [08.03.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 217. Streszczenie

Faworyta księcia Mehmeta spodziewa się dziecka. Książę Mustafa wciąż ma żal do ojca za to, odebrał mu władzę w prowincji koronnej. Sulejman podejmuje decyzję o kolejnej wyprawie wojennej na zachód. Janczar Ilyas, zaufany towarzysz księcia Mehmeta, spotyka się potajemnie z sułtanką Mahidevran. Sułtanka Hatice przyznaje się do porwania Hürrem i popełnia samobójstwo.