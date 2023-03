Wspaniałe stulecie odc. 219, 220, 221, 222. Sulejman nie wybrał Mustafy. Streszczenia odcinków "Wspaniałego stulecia" 17.03.23

Wspaniałe stulecie odcinek 219. Streszczenie

Mihrimah zaprasza do seraju sułtankę Şah i stawia jej ultimatum: albo opuści Konstantynopol, albo sułtan dowie się, że to ona wprowadziła Nigar do pałacu i przyczyniła się do porwania Hümaah. Sułtanka opuszcza stolicę, a cały swój majątek ofiarowuje wakfowi założonemu przez Hürrem. Podczas ćwiczeń Ilyas rani księcia Mehmeta, a następnie opatruje mu ranę zanieczyszczonym bandażem. Wkrótce książę umiera na czarną ospę. Bali bej opuszcza Konstantynopol. Do seraju niespodziewanie wraca odnaleziona przez niego sułtanka Hürrem.