Wspaniałe stulecie odc. 225. Piękna nieznajoma w pałacu. Streszczenie odcinka [22.03.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 225. Streszczenie

Sułtanka Fatma podstępem dowiaduje się, co dolega Hürrem. Postanawia zorganizować zabawę w haremie. Selim dociera do Manisy witany przez tłumy mieszkańców. Do pałacu księcia Mustafy przyjeżdża córka Barbarossy - piękna Mihrunnisa. Ma pomóc odnaleźć zdrajcę, który ukrywa się na dworze księcia. Ku niezadowoleniu Mihrimah książę Bajazyd zaprzyjaźnia się z Huricihan - córką nieżyjącej Hatice.