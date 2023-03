Wspaniałe stulecie odc. 230. Prawdziwa przyczyna rozwodu. Streszczenie odcinka [29.03.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 230. Streszczenie

Hürrem dowiaduje się, że prawdziwą przyczyną rozwodu sułtanki Fatmy była jej zdrada. Książę Bajazyd wraca do domu, lecz mimo szczęścia u boku swej faworyty i dzieci, wciąż myśli o Huricihan. Nurbanu robi wszystko, by książę Selim nie dowiedział się o tym, że wdowa po kupcu, który stracił przez niego życie, poszła ze skargą do sędziego. Po zajściu w koszarach sułtan postanawia wysłać Rüstema paszę do Hercegowiny. Mihrimah niespodziewanie traci przytomność.