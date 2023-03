Wspaniałe stulecie odc. 232. Mihrunnisa zostaje porwana. Streszczenie odcinka [31.03.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 232. Streszczenie

Mihrunnisa zostaje porwana przez ludzi Rüstema paszy. Nurbanu trafia do lochu, kiedy książę zobaczył ją na targu u boku wdowy po zamordowanym kupcu. Rüstem wyjeżdża do Hercegowiny. Do Manisy przybywa książę Bajazyd, który dowiedział się, że strażnicy jego brata Selima zabili na targu kupca. Książę Mustafa wyrusza na poszukiwania Mihrunnisy.