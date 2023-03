Wspaniałe stulecie odc. 233. Hürrem chce otruć faworytę. Streszczenie odcinka [01.04.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 233. Streszczenie

Selim dowiaduje się, że jego brat Bajazyd jest w Manisie. Barbarossa prosi sułtana o usunięcie go ze stanowiska po to, by ochronić porwaną Mihrunnisę i księcia Mustafę. Gazanfer aga przekonuje księcia Selima, by uwolnił Nurbanu. Dziewczyna ma wrócić do Wenecji. Hürrem każe dodać trucizny do lekarstwa ciężarnej faworyty sułtana. Sümbül aga spędza noc u handlarki, którą poznał na targu i która okazuje się szpiegiem.