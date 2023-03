Wspaniałe stulecie odc. 234, 235, 236, 237. Czy sułtan w końcu doczeka się syna? Przeczytaj streszczenia kolejnych odcinków 24.03.23

Wspaniałe stulecie odcinek 234. Streszczenie

Książę Selim dowiaduje się, że Nurbanu spodziewa się jego dziecka. Mustafa uwalnia Mihrunnisę z rąk porywaczy. W wyniku intrygi Hürrem sułtan nieoczekiwanie spotyka Mustafę na okręcie Barbarossy. To sprawia, że sułtan znów traci do syna zaufanie. Hürrem grozi Mustafie śmiercią. Sułtanka Fatma radzi Mihrimah, aby szukała prawdziwej miłości.

Kiedy i gdzie oglądać 234. odcinek WSPANIAŁEGO STULECIA?

234. odcinek Wspaniałego stulecia będzie można obejrzeć we wtorek 4 kwietnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP1 o godzinie 14:00. Odcinek potrwa około 45 minut.

Wspaniałe stulecie odcinek 235. Streszczenie

Sułtan postanawia ukarać komendanta janczarów Alego. Nurbanu przyprowadza do haremu szczeniaka, wzbudzając oburzenie służby. Książę Bajazyd pisze do sułtana list, w którym zdradza sekrety Selima. Rüstem pasza wraca do stolicy.