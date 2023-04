Wspaniałe stulecie odc. 244. Zawód miłosny. Streszczenie odcinka [19.04.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 244. Streszczenie

Sümbül aga popada w rozpacz po miłosnym zawodzie. Hürrem postanawia go wyzwolić. Sulejman niespodziewanie przyjeżdża do Manisy, do księcia Selima i zastaje syna pijanego. Selim błaga o wybaczenie. Cihangir wysyła do Mustafy list z wiadomością o intrydze przygotowanej przez Rüstema. Sümbül aga szykuje się do opuszczenia pałacu.