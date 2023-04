Wspaniałe stulecie odc. 245. Nurbanu zabija Nazenin. Streszczenie odcinka [20.04.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 245. Streszczenie

Sümbül aga odchodzi z haremu. Wbrew ostrzeżeniom matki, książę Mustafa wyznaje Bajazydowi, że potajemnie ożenił się z Mihrunnisą. Nurbanu zabija Nazenin na rozkaz Hürrem. Bajazyd zabiera ze sobą do pałacu Huricihan. Rüstem przywozi do sułtana listy, w których możni bejowie Amasyi nie mogą się nachwalić Mustafy.

Kiedy i gdzie oglądać 245. odcinek WSPANIAŁEGO STULECIA?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 244. odcinka

Sümbül aga popada w rozpacz po miłosnym zawodzie. Hürrem postanawia go wyzwolić. Sulejman niespodziewanie przyjeżdża do Manisy, do księcia Selima i zastaje syna pijanego. Selim błaga o wybaczenie. Cihangir wysyła do Mustafy list z wiadomością o intrydze przygotowanej przez Rüstema. Sümbül aga szykuje się do opuszczenia pałacu.