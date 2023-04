Wspaniałe stulecie odc. 248, 249, 250, 251. Romans Bajazyda. Streszczenia kolejnych odcinków "Wspaniałego stulecia" 18.04.23

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 247. odcinka

Na rozkaz sułtana Hürrem przenosi się do Kütahyi, do księcia Bajazyda. Janczarzy, których wysłał sułtan, aby powstrzymali Mustafę zmierzającego do stolicy na czele wojska, stają po stronie księcia. Sułtan jest przekonany, że książę Mustafa zbuntował się przeciwko niemu. Podczas rozmowy ojca z synem wszystko się wyjaśnia. Sułtan każe Rüstemowi znaleźć tych, którzy nasączyli kaftan trucizną.