Wspaniałe stulecie odc. 248. Rozstanie z ukochaną. Streszczenie odcinka [25.04.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 248. Streszczenie

Dżihangir, za namową Mihrimah, w ostatniej chwili rezygnuje z zamiaru wyjawienia ojcu prawdy na temat kaftana. Do Konstantynopola przybywa Elqas Mirza, brat perskiego szacha Tahmaspa I, który chce pozbawić go władzy. Za podszeptem Rüstema Mirza mówi sułtanowi, że to Tahmasp był zamieszany w intrygę z zatrutym kaftanem. Hürrem dowiaduje się o romansie Bajazyda z Huricihan i każe synowi rozstać się z ukochaną.