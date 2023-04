Wspaniałe stulecie odc. 249. Potajemny ślub. Streszczenie odcinka [27.04.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 249. Streszczenie

Selim ukradkiem spotyka się z pewną zamężną kobietą, łamie przyrzeczenie i znów zaczyna pić. Książę Bajazyd potajemnie żeni się z Huricihan. Hürrem bez zgody sułtana wraca do seraju. Książę Mustafa ratuje Jastrzębia torturowanego przez Rüstema paszę. Rüstem stara się zaskarbić sobie przyjaźń Elqasa Mirzy, brata perskiego szacha Tahmaspa I.

Kiedy i gdzie oglądać 249. odcinek WSPANIAŁEGO STULECIA?

249. odcinek Wspaniałego stulecia będzie można obejrzeć w czwartek 27 kwietnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP1 o godzinie 14:00. Odcinek potrwa około 45 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 248. odcinka

Dżihangir, za namową Mihrimah, w ostatniej chwili rezygnuje z zamiaru wyjawienia ojcu prawdy na temat kaftana. Do Konstantynopola przybywa Elqas Mirza, brat perskiego szacha Tahmaspa I, który chce pozbawić go władzy. Za podszeptem Rüstema Mirza mówi sułtanowi, że to Tahmasp był zamieszany w intrygę z zatrutym kaftanem. Hürrem dowiaduje się o romansie Bajazyda z Huricihan i każe synowi rozstać się z ukochaną.