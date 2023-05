Wspaniałe stulecie odc. 258. Zamach na Hürrem. Streszczenie odcinka [15.05.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 258. Streszczenie

Turkmeńscy bejowie wycofują poparcie dla Elqasa Mirzy, który przez to popada w niełaskę u sułtana. Hürrem ofiarowuje Annie Jagiellonce wsparcie dla Polski. Piri Reis wraz z Javuzem organizują zamach na Hürrem, w którym śmiertelnie ranna zostaje Afife hatun. Przed śmiercią kobieta zdradza sułtance, że Sulejman jest ciężko chory.

Kiedy i gdzie oglądać 258. odcinek WSPANIAŁEGO STULECIA?

258. odcinek Wspaniałego stulecia będzie można obejrzeć w poniedziałek 15 maja. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP1 o godzinie 14:00. Odcinek potrwa około 45 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 257. odcinka

Mustafa w ostatniej chwili ratuje sułtanowi życie. Mimo to Sulejman wciąż pozostaje nieufny wobec syna i nie chce, by ten brał u jego boku udział w wojnie z Persją. Dżihangir i Bajazyd obiecują Mustafie wsparcie w drodze po władzę. Do Konstantynopola przybywa córka Zygmunta Starego, Anna Jagiellonka. Hürrem, wbrew zasadom, obiecuje jej pomóc. Armia osmańska zdobywa miasto Van. Anna Jagiellonka uwodzi księcia Selima.