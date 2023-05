Wspaniałe stulecie odc. 261. Czy sułtan nie żyje? Streszczenie odcinka [18.05.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 261. Streszczenie

Sułtan pragnie ukrócić plotki o swojej śmierci i ogłasza, że weźmie udział w piątkowej modlitwie w meczecie wybudowanym na cześć zmarłego księcia Mehmeta. Stan jego zdrowia jednak nagle się pogarsza. Mustafa, mimo ataku zorganizowanego przez Rüstema, cały i zdrowy dociera do stolicy. Rüstem podstępem wysyła Selima do koszar janczarów z nadzieją, że książę zostanie zabity, a władzę przejmie Bajazyd. Hürrem błaga Mustafę o pomoc, wie, że janczarzy zrobią, co rozkaże im książę. Mustafa dociera do koszar w ostatniej chwili i ratuje brata z opresji.