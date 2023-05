Wspaniałe stulecie odc. 262. Mustafa chce objąć władzę. Streszczenie odcinka [19.05.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 262. Streszczenie

Selim cały i zdrowy wraca do seraju. O wszystko obwinia Mustafę. Hürrem dziękuje Mustafie za uratowanie syna. Do seraju przyjeżdża Mahidevran. Nie ukrywa, że nie potrafi płakać nad umierającym sułtanem. Mihrimah zarzuca Mustafie, że dąży do władzy. Książę nie zaprzecza. Sułtan odzyskuje przytomność.

Sułtan pragnie ukrócić plotki o swojej śmierci i ogłasza, że weźmie udział w piątkowej modlitwie w meczecie wybudowanym na cześć zmarłego księcia Mehmeta. Stan jego zdrowia jednak nagle się pogarsza. Mustafa, mimo ataku zorganizowanego przez Rüstema, cały i zdrowy dociera do stolicy. Rüstem podstępem wysyła Selima do koszar janczarów z nadzieją, że książę zostanie zabity, a władzę przejmie Bajazyd. Hürrem błaga Mustafę o pomoc, wie, że janczarzy zrobią, co rozkaże im książę. Mustafa dociera do koszar w ostatniej chwili i ratuje brata z opresji.