Wspaniałe stulecie odc. 263. Rüstem odnajduje brata. Streszczenie odcinka [22.05.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 263. Streszczenie

Sułtan dowiaduje się o wydarzeniach, które miały miejsce podczas jego choroby. Rüstem pasza przekonuje się, że gubernator Hercegowiny to jego rodzony brat. Sułtan własnoręcznie wymierza karę komendantowi janczarów, którzy podczas jego choroby zbuntowali się przeciwko księciu Selimowi. Mijają lata, rodzą się kolejni książęta. Nadchodzi rok 1553. Hürrem wraz z Rustemem knują kolejną intrygę przeciwko księciu Mustafie. Niespodziewanie z pomocą przychodzi im Mihrimah.

Kiedy i gdzie oglądać 263. odcinek WSPANIAŁEGO STULECIA?

263. odcinek Wspaniałego stulecia będzie można obejrzeć w poniedziałek 22 maja. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP1 o godzinie 14:00. Odcinek potrwa około 45 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 262. odcinka

Selim cały i zdrowy wraca do seraju. O wszystko obwinia Mustafę. Hürrem dziękuje Mustafie za uratowanie syna. Do seraju przyjeżdża Mahidevran. Nie ukrywa, że nie potrafi płakać nad umierającym sułtanem. Mihrimah zarzuca Mustafie, że dąży do władzy. Książę nie zaprzecza. Sułtan odzyskuje przytomność.