Wspaniałe stulecie odc. 264. Przełomowy okres w historii. Streszczenie odcinka [23.05.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 264. Streszczenie

Mihrimah kradnie pieczęć Mustafy. Rüstem stempluje nią list, który pisze do perskiego szacha, podając się za księcia. Pałacowy astrolog i sułtanka Nurbanu odkrywają, że ma dojść do zaćmienia słońca, co zwiastuje przełomowy okres w historii. Podburzony przez Rustema sułtan ogłasza wyprawę przeciwko Persji. Sułtanka Fatma ma zostać wydana za Kara Ahmeda Paszę, któremu sułtan każe sprawdzić, czy rzeczywiście wpływowi obywatele imperium sekretnie wspierają Mustafę w drodze do władzy.