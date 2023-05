Wspaniałe stulecie odc. 266. Ratunek przed śmiercią. Streszczenie odcinka [25.05.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 266. Streszczenie

Dochodzi do zaćmienia słońca. Mustafa ratuje swojego syna od śmierci. W Manisie trwają przygotowania do uroczystości obrzezania księcia Mehmeta. Niespodziewanie na czas wyprawy wojennej sułtan mianuje swoim namiestnikiem księcia Bajazyda. Sulejman prosi o radę Ebussuuda efendiego w sprawie księcia Mustafy, który - jak sądzi - dopuścił się zdrady. Sędzia sugeruje, że jedynym słusznym rozwiązaniem jest skazanie syna na śmierć. Mustafa zostaje wezwany przez ojca do koszar w Konyi.