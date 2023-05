Wspaniałe stulecie odc. 267. Talizmany ochronne. Streszczenie odcinka [26.05.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 267. Streszczenie

Bajazyd i Dżihangir próbują przekonać sułtana, że Mustafa jest niewinny. Sulejman zmienia się i oddala od wszystkich, nawet od Hürrem. Jastrząb przyjeżdża do koszar w Konyi przed księciem Mustafą i przygotowuje bunt janczarów. Rüstem pasza stara się zapobiec przewrotowi. Mahidevran ofiarowuje Mustafie amulet, który ma go chronić przed śmiercią. Sulejman wyrusza do Konyi na spotkanie z najstarszym synem.